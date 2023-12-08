Москва, 8 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию в регионе и нанести взаимный ущерб двум странам. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

МИД РФ

«Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учётом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов. Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений», — сказано в комментарии.

Кроме того, представитель МИД РФ отметила, что Россия позитивно оценивает недавний телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона выступает против внешнего давления и вмешательства в дела двух южноамериканских стран, тем более что в отношениях между ними имеются «деликатные вопросы, требующие осмотрительности от третьих стран».

Как передавало ИА Регнум, в Венесуэле 3 декабря прошёл референдум в защиту притязаний Каракаса на территорию Эссекибо. Согласно опубликованным данным, в голосовании приняли участие более половины избирателей, более 10,43 млн человек. Все пять вопросов, касающихся позиции Венесуэлы в территориальном споре, получили более 95% одобрения.

После этого президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что власти страны намерены обратиться в Совет Безопасности ООН, так как рассматривают действия Венесуэлы по интеграции спорного региона, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается уже более 100 лет. Конфликт касается территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо. Она составляет более двух третей всей территории Гайаны.