Москва, 8 декабря, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Российские спортсмены не должны соглашаться с условиями Международного олимпийского комитета и выступать на Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом он заявил 8 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Ранее стало известно, что МОК допустил спортсменов из РФ до Олимпийских игр но в нейтральном статусе.

По его словам, даже если МОК требует только нейтрального статуса и уже не настаивает на том, чтобы российские спортсмены каялись за какие-то «прегрешения российского государства», то принимать участие в этих соревнованиях не следует. Калашников подчеркнул, что он говорит это не только как российский государственный политический деятель, но и как бывший профессиональный спортсмен, который за счёт государства получил возможность стать сначала кандидатом в мастера спорта, а потом попасть сборную.

«Чтобы достичь таких высот, каких достигают олимпийцы, они, как правило, прибегают к государственным возможностям. А потом с честью несут свои победы в виде побед государства и показывают всему миру, что их государство заботится, содержит детские и юношеские спортивные школы, проводит медицинские освидетельствования. И государство поэтому может присутствовать на одежде, на всем том, что несёт спортсмен. Поэтому я считаю неправильным, если российский спортсмен будет выступать в нейтральном статусе», — заявил Калашников.

Парламентарий подчеркнул, что если на условные весы ставится индивидуальное и коллективное, личное и государственное, то правильным было бы выбрать государственные и коллективные интересы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. К участию в играх будет закрыт доступ для тех, кто заключил контракты с российским или белорусским военными ведомствами. Кроме того, организация запретила демонстрировать на играх национальные флаги, символы РФ и Белоруссии, а также отказалась приглашать представителей правительств двух стран.

До этого Ассоциация международных федераций летних и зимних видов спорта призвала не участвовать в турнирах, проводимых в России. Также представители международных федераций призвали МОК объявить «правомочными» для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов из России, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться.