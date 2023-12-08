Видное, Московская область, 8 декабря, 2023, 19:07 — ИА Регнум. На учебно-тренировочном полигоне департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы «Апаринки» 8 декабря прошла торжественная церемония открытия III Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева.

МЧС России

«Традиционно слёт объединяет самых ярких представителей добровольческого спасательного сообщества страны и предоставляет каждому участнику возможность не только получить новые знания, но и найти друзей, единомышленников, стремящихся реальными делами участвовать в судьбе Отечества. Желаю Вам благополучного прохождения всех испытаний, ярких впечатлений и открытий», — говорится в приветствии участникам слёта, которое направил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Слёт направлен на подготовку молодых людей к действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Участниками стали добровольцы и руководители студенческих спасательных отрядов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, студенты образовательных организаций МЧС России, волонтеры партнёрских молодежных объединений.

«В слёте ежегодно участвуют сотни добровольцев-спасателей, желающих помогать людям. Назван наш слёт в честь Героя России Евгения Зиничева, ставшего примером не только для всего личного состава подразделений МЧС России, но и для миллионов граждан нашей великой страны. Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя спасения людей — бессмертен», — отметил член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Мероприятиезавершится 12 декабря на полигоне «Апаринки», 11 декабря пройдут масштабные учения, на которых добровольцы покажут, чему научились за время обучения.

Образовательная программа слёта включает подготовку добровольцев к участию в ликвидации ЧС и их последствий, она разделена на несколько блоков: «Первая помощь», «Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом», «Высотная подготовка», «Психология», «Пожарная безопасность», «Спасение на воде», «Топография и радиосвязь». В рамках деловой программы состоятся «Диалоги на равных» с почётными гостями. Важным событием станет подведение результатов грантового конкурса Росмолодёжи, проводимого в рамках слёта.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Как передавало ИА Регнум, соцопрос, проведённый ранее фондом «Общественное мнение», показал, что большинство российских граждан — 84% — считает себя патриотами страны, при этом каждый третий считает, что патриотами должны быть все. Патриотическое воспитание — главная причина того, что люди становятся патриотами, уверены 54% опрошенных. Ещё 38% считают, что причины кроются в другом.