Москва, 8 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Компания Google оштрафована на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о специальной военной операции. Такое решение 8 декабря принял мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд признал виновным Google по ч. 4 ст. 19.7.10 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей», — сказали в суде.

В материалах дела отмечается, сотрудники Роскомнадзора обнаружили видео на YouTube, в которых содержалась недостоверная информацию о российских военнослужащих. Ведомство направило в Google предписание с требованием удалить ролики, но сделано этого не было.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Google также был оштрафован на 4 млн рублей из-за неудаления видео с недостоверной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации. Речь идёт о роликах, в которых распространялись фейки о российских войсках и информация, направленная на дестабилизацию обстановки, например о мобилизации и применении ядерного оружия.