Москва, 8 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Сбежавший в США автор хита «Еду в Магадан» Василий Гончаров (известный как Вася Обломов) готов за 20 тысяч долларов (более 1,8 млн рублей) выступить для россиян на нейтральной территории. Об этом 8 декабря сообщает RT.

Кадр из соцсети

Осудивший спецоперацию певец сейчас проживает в Лос-Анджелесе. По данным телеканала, он исключает для себя возможность любого выступления в России, но соглашается на корпоративы на нейтральной территории, например, в Казахстане, выдвигая ряд обязательных условий. И главным из них является полная предоплата. Кроме этого, заказчик должен обеспечить певцу перелёт в бизнес-классе, при этом выбор авиакомпании необходимо согласовать лично с певцом.

Отмечается, что команда артиста готова получить оплату в рублях на российский счёт, но, если в день концерта на сцене будет любая символика страны или политической партии, то певец отменит выступление, удержав половину гонорара.

По данным телеканала, в его райдере — личная охрана, гостиница не ниже четырёх звёзд и питание в хороших ресторанах без лишних глаз.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково силовики задержали певца Шарлота (Эдуард Шарлот), который ради лайков ранее показательно сжёг свой российский паспорт. Певца провели по аэропорту к выходу в наручниках. Шарлот прилетел из Еревана, где записывал свои скандальные видео.

Позже певец извинился за сожжение российского паспорта. Отец Шарлота Валерий предполагает, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери, которая якобы жестоко относилась к детям.

Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в отношении певца, заключив его под стражу до 24 января 2024 года. Шарлота обвиняют в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ) и в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ).

Основаниями к возбуждению уголовных дел по этим статьям стали видеоролики оскорбительного содержания, которые певец размещал в соцсети.