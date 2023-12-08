Санкт-Петербург, 8 декабря, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Жительница Санкт-Петербурга опалила руки своим детям шести и восьми лет над газовой плитой. Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба петербургской полиции в Telegram-канале.

В причинении двух мальчикам телесных повреждений подозревают 30-детнюю гражданку одного из среднеазиатских государств. Она «поднесла их руки к зажжённой газовой конфорке», уточнили в ведомства.

Заведующая детским садом, в который ходят мальчики, обратилась к правоохранителям, когда увидела у них на руках ожоги. Детей доставили в больницу, а мать — в полицию. Инцидент произошёл в Кировском районе Петербурга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Издание «Фонтанка» уточняет, что женщина приехала с детьми из Таджикистана в 2019 году. Она решила наказать сыновей, когда обнаружила пропажу денег из своей сумки. Мальчики сознались, что взяли деньги, но утверждали, что потеряли их. Позднее мать выяснила, что похищенное они потратили.

Как сообщало ИА Регнум, летом в Краснодарском крае сотрудники Госавтоинспекции остановили женщину-водителя, которая везла в клетке в автомобильном прицепе детей и собаку. Она пояснила, что пересадила детей из салона в клетку, чтобы наказать за плохое поведение. На женщину составили административный протокол за нарушение правил перевозки людей, кроме того, материалы были переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.