Москва, 8 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку установить единый порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан, сообщила пресс-служба Кремля на своём сайте.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам)», — говорится в поручении.

Президент поручил учесть опыт применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Центробанком, включая установление запрета на удовлетворение требований кредиторов на период проведения процедуры урегулирования и обеспечение возможности участия в указанной процедуре (на отдельных её этапах) уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, сказано в документе.

Срок исполнения — до 1 мая 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре российский лидер заявлял, что в России изменилась процедура защиты граждан с долговой нагрузкой. Глава государства поручил проинформировать россиян об изменениях при списании долгов. От отметил, что граждане должны понимать, что механизм банкротства работает для защиты их интересов в случае долгов.

Новыми правилами теперь могут воспользоваться пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскивались долги более года, а также граждане, которые не могли погасить долги свыше семи лет. Кроме того, снижена нижняя и поднята верхняя планки долга гражданина: процедура теперь доступна при долге от 25 тыс. рублей до одного млн рублей. Третьим нововведением стало сокращение срока, в течение которого возможно повторное прохождение процедуры внесудебного банкротства: раньше это было десять лет, сейчас — пять.

В августе Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Основные положения закона вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Надзор за деятельностью таких организаций по возврату долгов будет вести служба судебных приставов (ФСПП). Аналогичные правила уже действуют в отношении коллекторских компаний. В случае нарушений со стороны организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности, ФССП сможет ограничивать их взаимодействие с должниками на срок до 30 дней.