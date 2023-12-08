Лондон, 8 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В Лондоне пассажиры метро из-за забастовки рабочих и отключения электричества на несколько часов оказались в полной темноте, часть из них выбиралась из «подземки» по рельсам, пишет Daily Mail.

Dinendra Haria/Global Look Press

Отмечается, что пассажиры оказались заперты в поезде, который следовал от вокзала Паддингтон до аэропорта Хитроу.

Из-за отсутствия электричества в вагонах резко начало холодать, также известно о двоих пострадавших, ещё одна женщина упала в обморок.

По данным издания, пассажиры провели в поезде более трёх часов, некоторые до прибытия экстренных служб самостоятельно открыли двери и отправились в поисках выхода по железнодорожным путям.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября профсоюз Unite проинформировал, что в октябре около 170 работников, обслуживающих ленты выдачи багажа в Хитроу, провели серию забастовок с требованием повысить заработную плату.

В центре Лондона 1 февраля прошла крупнейшая за десять лет забастовка, участие в которой приняли более 500 тысяч человек. Участники акции выступали против нового закона о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и требовали увеличения заработной платы.