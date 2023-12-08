Лондон, 8 декабря, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Новые руководители «Данон Россия» ведут дела профессионально и без «вытаскивания оружия», пишет издание Financial Times, комментируя работу компании под руководством бывшего зампредседателя правительства Чечни Якуба Закриева.

chechnya. gov.ru Якуб Закриев

В статье отмечается, что обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и прочие топ-менеджеры компании поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий.

По данным газеты, Закриев ввёл в совет директоров экс-заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и бизнесменов из Казани — Якова Хачаняна и Минтимера Мингазова, которые ведут дела чрезвычайно дружелюбно, как профессиональные MBA.

Вместе с тем, говорится в статье, Danone всё ещё рассчитывает продать российский бизнес. Перед тем как её «дочка» перешла Росимуществу, французская компания сузила свой список потенциальных покупателей до трёх, надеясь сохранить за собой 25-процентную долю с возможностью выкупа контрольного пакета в будущем, рассказали источники газеты.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Генеральным директором был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики и племянник Рамзана Кадырова.

Руководители Danone ранее заявляли о планах продать российские активы немецкой компании Ekosem Agrar AG, являющейся головной структурой компании «Эконива». Сделку хотели провести в Дубае, где сначала должна была появиться «дочка» Danone, которая будет вести продажу 80% российских активов Danone, а остальные 20% останутся под управлением французской компании.

Сделка по продаже российской части Danone оценивается в 360 млн евро, хотя ранее российские активы Danon оценивали в 1 млрд евро.

При этом эксперты отмечали, что Россия может заблокировать сделку, так как она потенциально несёт негативные последствия для отечественного рынка. По закону при участии в процедуре резидентов недружественных стран купля-продажа активов может совершаться только на основании разрешения правительственной комиссии, в которую в том числе входит и Федеральная антимонопольная служба.