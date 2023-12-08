Екатеринбург, 8 декабря, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по дороге в школу пропал 15-летний подросток, сообщили 8 декабря в городском управлении МВД.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Мальчик потерялся в районе Вторчермет. Рано утром он ушёл на занятия и больше не выходит на связь», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Приметы подростка: рост — 170 см, плотное телосложение, короткие волосы. Он был одет в чёрную куртку с капюшоном, вязаную шапку, спортивные брюки и темно-синие кроссовки на шнуровке.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю сообщила, что полиция разыскивает 11-летнего мальчика, который не вернулся домой после школы в городе Канске. Утром 7 декабря мальчик ушёл в школу, не взяв с собой мобильный телефон. После занятий домой он не вернулся, вечером мать школьника обратилась к правоохранителям.

5 декабря в Краснодарском крае пропала 15-летняя ученица девятого класса. Девочка ушла из дома в станице Новобейсугской и не вернулась. По словам её матери, кто-то опубликовал в соцсетях интимные снимки школьницы, та сильно переживала и даже говорила о суициде. Её поиски продолжаются.