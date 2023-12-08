Москва, 8 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. 8 декабря в Москве, в рамках выставки-форума «Россия» в павильоне Минэнерго РФ на ВДНХ, состоялся финал ИТ-марафона. В состязаниях знатоков цифровых технологий выступили представители «Роснефти», крупных компаний, вузов и научных институтов.

Пресс-служба НК «Роснефть» На ВДНХ прошёл финал марафона ИТ-соревнований

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах. В этом году, помимо традиционных студенческих хакатонов (хакатон вузов страны и хакатон для программистов-робототехников), в программу марафона впервые включили Академический турнир и состязания Лиги геонавигации.

Задания всех ИТ-соревнований были связаны с реальными проектами «Роснефти».

«Глобальные планы по цифровому развитию отрасли мотивируют нас работать в высоком темпе и привлекать к разработке ПО лучшие умы страны. Отчасти поэтому пять лет назад мы приняли решение проводить ИТ-соревнования», — заявил директор департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса «НК «Роснефть» Эдуард Тимашев. «Для нас является знаковым то, что специалисты всех нефтяных компаний страны объединились в решении задач Марафона ИТ-соревнований. Победители открытой Лиги геонавигации выиграли, используя софт «Роснефти» «Горизонт+». Одно из десятка наукоемких ИТ-решений, которые мы сделали доступными для всей нефтегазовой отрасли, чтобы вместе справиться с вызовами, стоящими перед страной», — подчеркнул он.

Участники хакатона вузов страны анализировали цифровые сигналы, подбирали алгоритмы, создавали программы для автоматического прогноза нужных параметров.

На хакатоне для программистов-робототехников команды собирали из деталей шаттл и программировали его на автономное прохождение маршрута, а также считывание показаний с манометра, установленного на отрезке трубопровода.

В Лиге геонавигации с помощью программного комплекса «РН-Горизонт+» выстраивали траектории бурения таким образом, чтобы достичь максимальной длины горизонтальных стволов скважин в продуктивном нефтяном интервале.

Задание Академического турнира было связано с темой обработки сейсмических сигналов, которые используются при изучении месторождений. Участникам необходимо было создать вычислительную программу, с ее помощью смоделировать распространение сигналов в неоднородной среде и определить свойства пород.

В финале ИТ-марафона награды получили команда из Москвы и две команды из Новосибирска. Жюри высоко оценило оригинальные идеи молодых ученых. Лучшие из них будут использованы при разработке нового программного продукта «Роснефти» для обработки и интерпретации сейсмических сигналов.

Организатором марафона пятый год подряд выступает «РН-БашНИПИнефть» — крупнейший научно-исследовательский и проектный институт «Роснефти». В этом году институт провел четыре соревнования, в которых приняли участие более 800 студентов, молодых ученых и специалистов компаний из 60 городов России. По мнению заместителя генерального директора «РН-БашНИПИнефть» Максима Антонова, «уровень участников показал перспективность этих состязаний. За пять лет мы объединили более 5 500 молодых и талантливых разработчиков из российских и зарубежных компаний и вузов. Наш ИТ-марафон стал, действительно, масштабным, интересным и значимым для отрасли».