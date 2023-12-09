Москва, 9 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Когда США грозят создать для России такую дилемму, чтобы ей пришлось выбирать между переговорами с Украиной и тем, что Киев получит от США ещё больше помощи, на самом деле за этим скрываются попытки Вашингтона сохранить лицо. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 декабря заявил политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

Ранее первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер объявил, что Белый дом намерен вынудить Москву начать переговоры с Украиной на условиях киевского режима, так как в противном случае Украина получит ещё больше поддержки от Вашингтона и Брюсселя.

«На фоне той ситуации, которая складывается вокруг Украины, было бы очень интересно посмотреть на конкретные предложения со стороны США. Российская Федерация понимает последние сигналы от Вашингтона касательно необходимых переговоров как симптом того, что перед США действительно встала большая проблема, связанная с поддержкой Украины. Как финансовой, так и военной. И мы наблюдаем это в онлайн-режиме на примере невозможности реально повлиять на выделение денег через американскую законодательную систему», — иронично заметил Денисов.

Поэтому, как подчеркнул Денисов, слова Файнера звучат очень удивительно, когда поддержка Украины не просто не срабатывает, но и всё больше людей выступают против того, чтобы помогать киевскому режиму.

«И вместе с этим нам обещают, что будут нас подвигать (некими совершенно фантастическими и загадочными методами) к тому, чтобы эти переговоры состоялись. Это выглядит как блеф чистой воды. Представители Белого дома пытаются сохранить лицо на фоне их собственных проблем», — сказал Денисов.

Он полагает, что слова Файнера скорее следует рассматривать как предвыборную риторику, поскольку сейчас ситуация с выделением помощи Украине крайне негативно влияет на имидж как Байдена, так и Демократической партии. А впереди избирательная кампания.

«Кроме того, ещё десять дней — и американский парламент уйдёт на каникулы. Если за это время в США не достигнут консенсуса по выделению помощи Украине, то Байден окажется в совершенно идиотской ситуации, когда он вроде бы президент, но не может обеспечить ни поддержку своих союзников типа Израиля, ни своих инструментов в виде Украины. Так что Белому дому приходится очень быстро спасать своё положение, иначе всё закончится тотальным фиаско и провалом на выборах», — пояснил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Файнера, если Россия откажется от переговоров с Украиной, то та станет ещё сильнее, так как будет опираться на промышленную базу в США и Европе и в итоге получит возможность предпринять новое наступление. Он подчеркнул, что через год-полтора США, Европа и Украина после наращивания объёмов производства окажутся на гораздо более прочных позициях, чем в настоящее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы американского руководства абсолютно нереалистичными.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 22 ноября, выступая на онлайн-саммите «Большой двадцатки», напомнил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако переговорный процесс остановился по вине киевских властей.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, на Западе уже слышны голоса в пользу переговоров с Россией.