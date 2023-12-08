Москва, 8 декабря, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии восстановлено после сбоя. Об этом сказано в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пресс-службе уточнили, что станция «Щёлковская» открыта как для входа, так и для выхода пассажиров. Движение на участке синей ветки между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» осуществляется в штатном режиме.

«Остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения», — сообщили перед этим в ведомстве.

В конце ноября в работе Московских центральных диаметров (МЦД-4) произошёл сбой. Сбой произошёл из-за остановки состава № 6624 Апрелевка — Крутое. Поезд, который по техническим причинам остановился на станции «Нижегородская», убрали. В результате сбоя на станциях скопились толпы пассажиров. Люди не могли уехать.