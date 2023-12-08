Будапешт, 8 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Россия принадлежит к другой цивилизации, однако это не является поводом отказываться от сотрудничества с Москвой, заявил 8 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Christian Marquardt/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

По его словам, Россия — исторически, политически, географически и традиционно другая страна. Кроме того, добавил Орбан, большая часть мира отличается от Европы.

«Вопрос в том, являются ли наши различия поводом не сотрудничать. Мой ответ — нет», — сказал премьер в интервью изданию Point.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре на встрече с президентом Владимиром Путиным в Пекине Орбан заявил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот. Целью Венгрии всегда было «наладить и расширять взаимные наилучшие контакты», отметил он. Отношения двух стран многое потеряли после начала спецоперации России и после введения западных санкций против РФ, но Будапешт в контактах с Москвой пытается «спасти всё, что можно», сказал премьер Венгрии.

29 ноября глава государства на встрече с молодыми учёными в «Сириусе» отметил, что Россия как уникальная цивилизация формировалась генетически, и это научно обосновано.

28 апреля Путин назвал Россию «страной-цивилизацией» и одним из центров многополярного мира. В речи на заседании Совета законодателей в Петербурге российский лидер отметил, что исторически русские парламентарии искренне стремились служить на благо Отечества и людей, что необходимо продолжать и сейчас, постоянно работая над повышением уровня жизни россиян и их благосостояния.