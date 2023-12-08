Москва, 8 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Россия и её президент Владимир Путин фактически возглавили процесс тектонических перемен во всех сферах, включая и мировую политику, заявил 8 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Вы видите, что творится в мире, вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24». Эти процессы необратимы, подчеркнул Песков.

Россия решительно настроена отстаивать свои интересы перед странами, которые на её интересы посягают, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 декабря Владимир Путин объявил, что намерен участвовать в президентских выборах 2024 года. Глава государства отметил, что в разное время у него были по этому вопросу «разные мысли», но «сейчас время такое», что он счёл необходимым участвовать в выборах.

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Согласно итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в декабре 2023 года, Владимиру Путину доверяют 78,5% граждан России. Одобряют деятельность главы государства более 75% опрошенных.

7 декабря в своём выступлении на форуме «Россия зовёт!» Владимир Путин заявил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьёзных испытаний для целых стран и регионов мира, и успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная и суверенная страна.

Совет Федерации 7 декабря назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование на выборах будет проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На выборах первого лица государства трёхдневное голосование будет проведено впервые. Досрочное голосование пройдёт в период с 25 февраля по 14 марта.