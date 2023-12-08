Брюссель, 8 декабря, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Из обещанного 1 млн боеприпасов Евросоюз смог предоставить Украине только 30-35% из-за проблем с с производством. Об этом 8 декабря сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД стран сообщества.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Надо признать, что мы отстаем от плана. На данный момент предоставлено только 30-35%», — сказал он.

По его словам, причина такой ситуации состоит в том, что у Европы есть проблемы с индустрией производства.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия решила начать производство артиллерийских снарядов для украинской армии в 2024 году. Власти страны завершили переговоры о том, каким образом будут наращивать производство боеприпасов. Само же решение обещали принять в скором времени. При этом Финляндия готова потратить на производство артиллерийских снарядов для ВСУ десятки миллионов евро.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США увеличили финансирование производства артиллерийских снарядов на 50% из-за потребностей Украины. Он отметил, что речь идёт не только о периоде с начала специальной военной операции. По его словам, США активно наращивали инвестиции в этот сектор последние пять лет.