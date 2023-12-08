Москва, 8 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Истребители, которые сопровождали борт российского президента Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России, их присутствие в регионе стало сигналом о начавшемся геополитическом сдвиге. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Алексей Никольский/РИА Новости Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию

По мнению автора статьи, сопровождение истребителями Су-35 «продемонстрировало силу России», поскольку эти самолёты имеют значительную дальность полёта по сравнению с любым другим классом западных истребителей.

До этого в Персидском заливе находились лишь истребители западных стран. Поэтому появление российских самолётов, даже краткосрочное, показало изменения в регионе, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, четыре истребителя Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полёта в столицу ОАЭ Абу-Даби 6 декабря, а затем — во время полёта в Эр-Рияд. В Минобороны отметили, что звено истребителей взлетело с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Пилотировали Су-35С лётчики первого класса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что истребители обеспечивали безопасность главы государства в полёте по региону, который «полон опасностей и непредсказуемости». Он отметил, что сами ОАЭ и Саудовская Аравия относятся к стабильным и безопасным странам.