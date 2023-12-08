Женева, Швейцария, 8 декабря, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации не рассматривал вопрос русофобии в своём докладе по Германии, потому что есть «более масштабные и важные темы», заявил на брифинге в Женеве 8 декабря член комитета Ен Кам Джон Ен Сик Юен.

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«Этот вопрос в докладе не рассматривался, потому что есть более масштабные и важные темы, такие как преступления на расовой почве и профилирование полиции», — отметил он.

Сик Юен уточнил, что время якобы не позволяло обсудить все темы, так как у комитета было всего шесть часов для диалога с соответствующим государством.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 декабря заявил, что совместно с СПЧ, МИД и правительством будут разработаны системные меры и принято решение, как реагировать на случаи проявления русофобии и дискриминации российских граждан, проживающих за рубежом.

По его словам, институт политики продолжает деградировать, а западные политические фигуры своими действиями демонстрируют ангажированность. В западных столицах проявления русофобии не просто не замечают, но даже поощряют те страны, которые торопятся занять первые места в этом «позорном конкурсе» русофобов, отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что у элит в западных странах уже практически официальной идеологией стали русофобия, разные формы расизма и неонацизм, и ненависть Запада распространяется на все народы, которые живут в России.