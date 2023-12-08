Курск, 8 декабря, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Курская областная дума приняла закон, ранее внесённый губернатором региона Романом Старовойтом, о запрете склонять женщин к абортам. Об этом сообщили в думе 8 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Депутаты высказали множество предложений по комплексному решению проблемы демографии, над которыми, по их мнению, необходимо поработать в ближайшей перспективе. Пусть сегодняшний законопроект будет первым шагом, решили парламентарии и единогласно его поддержали», — говорится в сообщении пресс-службы думы.

Согласно принятому закону, склонение женщин к аборту будет предусматривать административное наказание в виде штрафа от трёх до пяти тыс. рублей для граждан и от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц. Юридическим лицам придётся заплатить за нарушение от 30 до 50 тыс. рублей.

По словам министра здравоохранения области Екатерины Письменной, закон также касается запрета агрессивной пропаганды абортов и так называемой идеологии чайлдфри.

В конце ноября законодательное собрание Калининградской области одобрило проект регионального закона о введении административной ответственности, в том числе штрафов в размере до 50 тыс. рублей, за склонение женщин к абортам.

Уточнялось, что склонением к аборту будут считаться действия по понуждению женщины к прерыванию беременности посредством уговоров и обмана. Информирование женщины врачом о состоянии её здоровья и наличии медицинских показаний к прерыванию беременности под действие закона подпадать не будут.

Перед этим аналогичные региональные законы были приняты в Мордовии и Тверской области, подобный законопроект был внесён также в парламент Тамбовской области.

Инициативу о запрете склонять женщин к аборту следует поддержать всем российским регионам, а также на федеральном уровне, отмечал ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее в беседе с ИА Регнум профессор, доктор медицинских наук Павел Воробьёв заявил, что если в России сократят сроки, при которых возможно прерывание беременности, то это приведёт исключительно к негативным последствиям, а именно к увеличению количества «криминальных абортов».

6 декабря сообщалось, что проект закона о запрете абортов в частных клиниках внесут в Госдуму весной. В настоящее время проект закона о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Планируется также сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не будет запрещать аборты и вводить за их совершение уголовную ответственность, но в перспективе искусственное прерывание беременности в РФ будет проводиться только по медицинским показаниям или после акта насилия.