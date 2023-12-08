Варшава, 8 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен немедленно уйти в отставку для прекращения боевых действий. Об этом 8 декабря заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Rzeczpospolita.

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По его словам, Зеленский провоцирует конфликт между военачальниками, чтобы укрепить свои позиции.

«Пришло время, чтобы он, наверняка уставший от того, что происходит, ушёл. Потому что его действия, я имею в виду неспокойную обстановку в Киеве, точно не идут на пользу Украине», — сказал Скшипчак.

Он добавил, что сейчас невозможно добиться целей, которые ставил перед собой глава киевского режима, поэтому многие на Западе задаются вопросом: есть ли смысл продолжать поддерживать Украину.

Ранее украинское издание «Страна. ua» написало, что правительство США промедлением в оказании финансовой поддержки Украине даёт понять Зеленскому, что ему пора уходить со своего поста. Отмечается, что проблемы с выделением Западом помощи явно ослабляют внутриполитические позиции Зеленского и создают военные и экономические проблемы для Украины.

По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, Зеленский может не дожить до конца своего срока, «его песенка спета», но он скажет всё, чтобы продержаться до самого горького конца. Макгрегор также заявил, что у Зеленского есть много путей отхода туда, где расположены его банковские счета и дома.