Москва, 8 декабря, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продемонстрировал, что понимает все обстоятельства жизни российского общества и поэтому принял решение баллотироваться на пост главы государства. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 декабря заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее Путин на встрече со спикером парламента ДНР Артёмом Жогой заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. При этом глава государства признал, что «в разное время» у него были «разные мысли».

«Мы видим, что президент принимает важные для себя и для страны решения исходя из тщательного анализа всех обстоятельств, всей ситуации. И мы видим, что он глубоко погружается в различные сферы нашей жизни. Например, встречаясь с губернаторами, он демонстрирует понимание проблем региона на очень серьёзном уровне. Проводя заседания наблюдательного совета Российского движения детей и молодёжи, встречаясь с общественной палатой, с Советом по правам человека, он демонстрирует полное владение ситуацией с учётом всех позитивных и негативных обстоятельств», — сказал Асафов.

По мнению политолога, и сейчас президент рассматривал разные варианты исходя из разных данных.

«Но учитывая то, что происходит сейчас на внешнеполитическом треке, учитывая ситуацию противостояния с Западом, а также проведение СВО, он принял решение баллотироваться, о чём и заявил. И в этом есть символизм, так как он понимает значимость своего опыта и своей фигуры для страны. Это наглядно демонстрирует социология. Так что эти разные мысли можно объяснить всесторонним анализом обстоятельств», — сказал Асафов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе церемонии вручения наград в Кремле Артём Жога обратился к президенту с просьбой принять участие в президентских выборах. Глава государства ответил, что выдвинет свою кандидатуру.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Путин сообщит о выдвижении на выборы тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Кроме того, Песков подчеркнул, что в своей работе Путин опирается на поддержку людей и на связь с ними, преследуя цель повышения уровня благосостояния. По словам пресс-секретаря, очень много людей призывают Путина баллотироваться и заявляют о своей полной поддержке.

Также Песков рассказал, что когда Путину задали вопрос о выборах, то он на него ответил абсолютно спонтанно.