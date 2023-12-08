Москва, 8 декабря, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за неделю пять украинских самолётов, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 8 декабря на брифинге.

Mil.ru

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолётов, из которых три МиГ-29 и два Су-25», — уточнил Конашенков.

Кроме того, средства ПВО сбили за неделю один вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также были перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, две переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, одна управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата.

Как сообщало ИА Регнум, накануне в Минобороны проинформировали об уничтожении в ДНР украинского самолёта Су-25. Российские средства противовоздушной обороны сбили его в районе населённого пункта Весёлая Гора. В общей сложности в зоне СВО уничтожено 550 самолётов, 257 вертолётов и 9577 беспилотников ВСУ.