Москва, 8 декабря, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 845 бойцов и три танка на южнодонецком направлении. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 23-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Угледар, Урожайное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — сказано в недельной сводке ведомства.

По данным министерства, потери ВСУ на данном направлении составили свыше 845 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО «Град».

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки до 280 военных на краснолиманском направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ около населённых пунктов Дзержинск и Ямполовка в ДНР.