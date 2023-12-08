Москва, 8 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Выдвижение президента России Владимира Путина на выборы абсолютно логичное и правильное, его работа президентом должна быть продолжена, заявил 8 декабря зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Президент уже всё сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена», — сказал он «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Он заявил, что в разное время у него были разные мысли, но сейчас такое время, что принято решение баллотироваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что решение объявить о выдвижении своей кандидатуры Путин принял спонтанно. Таким образом он отреагировал на обращение людей. По словам представителя Кремля, де-факто предвыборная кампания российского лидера началась, де-юре — ещё нет, для этого Путин сначала должен зарегистрироваться в качестве кандидата.

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Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют более 78% россиян. Кроме того, 75,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы государства, и лишь 14,8% — нет.

Выборы главы России впервые будут многодневными, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она добавила, что в ходе проведения выборов будут применяться новые технические средства.