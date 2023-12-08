Москва, 8 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. ВСУ за неделю в ходе тщетных атак потеряли более 1445 военных и 11 бронемашин на краснолиманском направлении. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потери ВСУ на данном направлении составили более 1445 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в районе Ямполовки в ДНР и отразили десять атак штурмовых групп ВСУ.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 95-й десантно-штурмовой, 63-й и 66-й механизированных бригад, а также 12-й бригады спецназначения около населённых пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Серебрянка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки до 280 военных, две боевые машины пехоты и три автомобиля на краснолиманском направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США. Были отражены две атаки 24-й механизированной бригады и 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.