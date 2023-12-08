Москва, 8 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В период с января по ноябрь этого года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и в 2,5 раза в количественном. По подсчетам аналитиков Мегафона, средняя цена такого смартфона составила 15 тыс. рублей.

freepik.com Рынок восстановленных смартфонов вырос вчетверо

Самым популярным брендом в объединенной розничной сети Мегафона и Yota стал Samsung. Продажи восстановленных смартфонов этого бренда выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, чья доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в четыре раза.

Лидером продаж стал iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung — Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.

«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать свои аппараты в зачёт части стоимости новых гаджетов», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж Мегафона Давид Борзилов. В компании ожидают, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году превысит отметку 50%.