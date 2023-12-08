Варшава, 8 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Российский проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» свидетельствует о рывке РФ в технологической гонке с Западом, у него нет аналогов в мире. Об этом заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щесняк.

Максим Блинов/РИА Новости

«Арктик СПГ — 2» — это безусловный успех российских инженеров и технологических корпораций», — отметил Щесняк.

Он добавил, что проект стал примером успешного импортозамещения и результатом работы сотен предприятий. По его словам, строительство завода позволяет обеспечить работой 80 тыс. человек, в том числе 17 тыс. человек в Мурманске.

Журналист отметил, что никому ранее не удавалось сжижать метан в таком масштабе на основаниях гравитационного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа для завода «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

В мае 2023 года генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония за счёт проекта «Арктик СПГ — 2» может уже в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год. С марта 2022 года Япония заморозила новые инвестиции в этот проект из-за финансовых санкций, но сам проект работает, напомнил Марин.

Госсекретаря США Джеффри Пайет заявил, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы убить этот проект. По его словам, чтобы её достичь, США вводят санкции, а также взаимодействуют с партнёрами по G7.