Вашингтон, 8 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. У киевского режима без помощи НАТО не останется выбора, кроме как искать способ урегулирования конфликта с Россией, в результате Украине придётся согласиться на «корейский сценарий» с отказом от территорий, заявил экс-посол США в Киеве Уильям Тейлор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Либо НАТО согласится увеличить поддержку Украины, либо она будет сражаться с недостаточной силой и в конечном итоге ей придется согласиться на раздел (территории) по корейскому примеру», — цитирует его Washington Post.

По его словам, основная дилемма для Киева заключается в том, стоит ли продолжать сражаться ради «решающей победы».

«Если американский оружейный трубопровод будет заблокирован, у уставшей и всё более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как изучить возможность урегулирования», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал глава государства. Он не раз напоминал, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подтверждал, что некоторые западные политики призывают его идти на мирные переговоры с Москвой, но отмечал, что он «не готов» к этим переговорам.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. Тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил, констатировал глава оборонного ведомства.