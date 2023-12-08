Москва, 8 декабря, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую награду российских мусульман — орден Почёта «Аль-Фахр» I степени, сообщила 8 декабря пресс-служба ДУМ на своём сайте.

Сергей Карпухин/ ТАСС

«Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации принял решение наградить нашего дорогого брата Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла высшей наградой мусульман России — орденом Аль-Фахр I степени в связи с 25-летием Межрелигиозного совета России и многолетними трудами во имя единства и сплоченности народов нашего Отечества», — приводятся на сайте слова Гайнутдина.

Он подчеркнул многолетний труд патриарха Кирилла, который служит ради единства страны, соотечественников. Во время торжественного вручения награды глава ДУМ отметил большой личный вклад патриарха в укрепление межрелигиозных отношений РПЦ и арабо-мусульманского мира.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных конфессий поблагодарил их за поддержку Вооружённых сил страны, бойцов и членов их семей.

Глава государства считает Церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов. Он отмечал, что подвижническая деятельность Русской православной церкви направлена на сохранение исторического и культурного наследия России, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи и воспитание молодёжи.

Мусульманская община, заявлял президент по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам, играет большую роль в жизни России и вносит вклад в сохранение семейных ценностей и упрочнение межнационального и религиозного мира.