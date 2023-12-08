Рим, 8 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. В Италии пожилая женщина попала в реанимацию из-за ошибки компании, поставляющую воду в её квартиру. Об этом 8 декабря сообщает итальянская газета la Repubblica.

nicdalic

По его данным, 88-летней жительнице городка Кампороссо пришёл счёт за август–октябрь на сумму 15 339 евро. При этом женщина израсходовала только несколько кубометров воды и должна была заплатить лишь 55 евро.

Увидев астрономическую цифру в счёте, женщина разволновалась, а когда узнала, что её банк уже перевёл половину данной суммы на счёт водоснабжающей компании, женщине стало плохо. Сейчас она находится в отделении реанимации городской больницы города Сан-Ремо.

В компании провели проверку и установили, что ошибка была вызвана некорректным снятием информации со счётчика воды, в результате счёт был аннулирован, средства вернулись на банковский счёт пострадавшей.

Как передавало ИА Регнум, житель Миньяра Челябинской области сообщил, что получил за горячую воду счёт в размере 38 млн рублей. Представители «Челябоблкоммунэнерго» объяснили, что гражданин неправильно передавал в организацию показания приборов учёта. Из его данных выходило, что за месяц он потратил 100 тыс. кубометров воды — столько же, сколько небольшой город.

Чтобы показать потребителю наглядно, что может произойти при некорректном введении показаний приборов учёта, коммунальщики распечатали образец квитанции, созданной на основании переданных им показаний. Оплачивать эту квитанцию было не нужно. Позднее в базе скорректировали все начисления.