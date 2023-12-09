Москва, 9 декабря, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В преддверие новогодних праздников в регионах украсили десятки тысяч обновлённых городских пространств. Точками притяжения как для жителей города, так и для туристов они стали благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента. Всего за пять лет действия программы нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» обновлены уже более 109 тысяч общественных зон, парков и скверов.

Пресс-служба администрации Архангельска

Новогодние гуляния стартовали в Тульской области. Так, проект «КиреевСКвер», победивший во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, приглашает посетителей на ежедневные культурно-массовые мероприятия уже с 11 декабря. Для гостей предусмотрены интерактивные площадки, концертные программы и даже чай из тульского самовара.

В Благовещенске Амурской области уже решают, какими будут новогодние горки на площади Ленина в 2024 году. Мэр Олег Имамеев в своём Тelegram-канале опубликовал несколько эскизов и запустил опрос. Горки планируют построить на космическую тематику. Персонажами, которые будут изображены на сооружениях, могут стать в том числе и герои известных мультфильмов.

В Кузбассе разработали новогоднюю турпрограмму «Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы» с 12 форматами отдыха. В том числе, запланированы культурный марафон, фестиваль «Пельмень фест», зимние развлечения и конкурсы. 30 и 31 декабря всех прилетающих в аэропорты Кузбасса будут встречать сказочные герои, а 23 декабря в Кемерове состоится День Снегурочки с массовым хороводом.

В благоустроенном по нацпроекту в 2019 году сквере в Верхнеуральске Челябинской области 29 декабря запланированы новогодние гуляния с открытием новогодней ёлки. Теперь в сквере «Культуры и отдыха» есть несколько зон для горожан с разными интересами. К примеру, детская площадка выполнена в виде крепости, поскольку Верхнеуральск был основан как крепость для охраны границ российского государства.

В Калужской области спустя год после победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды открылся проект «Лучезарная Базарная». Территория воскресного рынка включает в себя несколько площадок. Там появились торговые павильоны, кафе, спортивная, детская и молодёжная зоны. Там уже установили праздничную ёлку, в скором времени появится и каток. А для школьников и студентов там будут проводить квест-программы.

А в природно-культурном парке «Текижа» в городе Боровске 8 января состоится детская игровая рождественская программа. Ребят ждут конкурсы, подарки и встреча с Дедом Морозом.

С появлением в городах новых точек притяжения, мест для активного отдыха и занятий спортом растёт и индекс качества городской среды. Этот показатель служит инструментом, позволяющим не только оценить благоустройство, но и выработать на основе полученных результатов рекомендации по его улучшению. По итогам прошлого года количество городов с благоприятной средой составило 603, и это — при плановом значении в 545 городов, установленным паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новые объекты для благоустройства выбирают сами жители в ходе всероссийского голосования на единой онлайн-платформе. Активное участие граждан, организаций и бизнеса повышает качество городской среды за счет выявления реальных, а не надуманных проблем потребностей. Это сказывается и на эффективности расходования бюджетных средств. За пятилетку в реализации проекта приняло участие около 40 млн граждан. О высоком интересе к участию в благоустройстве свидетельствует статистика: в голосовании 2023 года приняли участие 14,2 млн. человек, что на 3,5 млн человек больше чем годом ранее.

К примеру, за пять лет в Краснодарском крае благоустроили 1,3 тысячи территорий. Ещё 142 обновляются в 2023 году. В частности, в порядок привели уже 106 парков и скверов. В зелёных зонах устанавливают детские и спортивные площадки, беседки и шахматные столы, делают уличное освещение, площадки для проведения мероприятий. В планах на 2024 год — обновить 65 общественных пространств.

Большие работы по благоустройству завершены в Домодедове. Помимо обустройства парков и набережных, в этом городе появились две большие детские площадки, две спортивные зоны и три экстрим-зоны.

В Ясногорске Тульской области появилась новая точка притяжения —проект «Луч развития». В сквере на площади 1,1 га возвели многофункциональную зону с центральной аллеей и тихую зону с городскими качелями и беседками. В центре установлена современная сцена и построено уютное кафе.

«Конкурс дает новый импульс для развития малых городов региона и позволяет создавать новые точки притяжения», — отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

В Белеве Тульской области после благоустройства открылся городской парк. Проект «ПРОпаркЪ. Комплексное благоустройство парка в Белеве», ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, разработан в тесном взаимодействии с жителями города и краеведами. Он учитывает и прошлое города, и потребности современных горожан. Всего в Тульской области уже реализовано 15 культурных проектов.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. С 2019 года отобрано 1027 победителей конкурса, и 615 их идей уже воплотили в реальность. В стадии реализации находятся более 200 проектов.

Реализованные проекты помогают и социально-экономическому развитию городов. Так, по итогам конкурса было создано более 16 тысяч рабочих мест.

Например, в столице Дагестана — Дербенте — всего за четыре года благоустроено более 101 га городской среды, создано более 10 тысяч рабочих мест. А турпоток с 155 тысяч человек в 2019 году увеличился до миллиона в 2023 году. На строительство отелей для гостей республики привлечено более 23 млрд рублей частных инвестиций. Планируется строительство причала для туристических судов, канатной дороги для созерцания музея под открытым небом, нового автовокзала, конгресс-центра со спа-центром, отелей на 4,5 тысячи мест.

Как сообщало ИА Регнум, среди целей национального проекта «Жильё и городская среда» — рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Помимо этого, к 2030 году показатели городской среды должны улучшиться в 1,5 раза. Для достижения поставленных задач в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».