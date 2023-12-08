Москва, 8 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Работающий в Московской области дворник из Таджикистана отдал все свои деньги неизвестной женщине в надежде на большое наследство. Его убедили в том, что у него умер богатый родственник. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Svetlana Vozmilova/ Global Look Press

6 декабря в полицию обратился 54-летний Махмадшариф, мужчина рассказал, что он проживает в Мытищах и работает дворником. У мужчины есть дочь, которой недавно позвонила незнакомая женщина. Она сообщила, что совсем недавно у неё умер муж, который якобы приходится родственником Махмадшарифу и его дочери. Умерший, по словам незнакомки, оставил родственникам большое наследство. «Вдова» объяснила, что сама она находится в затруднительном положении: женщина тяжело больна и ей самой нужна материальная помощь. Она была так убедительна, что дочь Махмадшарифа согласилась помочь вдове выдуманного дальнего родственника. Она рассказала об этом отцу, и он перевёл фейковой вдове деньги.

«Потерпевший перечислил на указанный неизвестной счёт 96 000 рублей несколькими транзакциями. После этого звонившая перестала поднимать трубку. Сотрудникам полиции дворник пояснил, что это все его накопления на данный момент», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному заявлению проводится проверка.

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