Хельсинки, 8 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Российского гражданина Воислава Тордена (Яна Петровского), ранее задержанного в Финляндии по запросу Киева, после освобождения из тюрьмы задержали пограничники, и, вероятно, вскоре он будет выдворен из страны, сообщает 8 декабря портал Ilta-Sanomat (IS).

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Отмечается, что вместе с Торденом находится его адвокат Хейкки Лампела, а сам российский гражданин, вероятно, будет выдворен из страны.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил не выдавать Украине Тордена. Согласно решению суда, Финляндия не может экстрадировать 36-летнего Тордена на Украину, поэтому никаких оснований для дальнейшего содержания россиянина под стражей нет.

Киев обвиняет мужчину в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе в 2014–2015 годах. СМИ Финляндии сообщали, что в Донбассе Торден якобы руководил диверсионно-штурмовой разведывательной группой «Русич».