Киев, 8 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Правительство Украины запретило свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне. Об этом заявил 8 декабря представитель правительства в Верховной раде Украины Тарас Мельничук.

Oleksii Kovalov/Global Look Press

По словам чиновника, изменения предусматривают установление специального пограничного режима, запрет свободного въезда, пребывания, проживания, передвижения лиц и производства работ, не связанных с обороной или охраной госграницы.

Кроме того, определён порядок предоставления разрешений на въезд и нахождение в пограничной зоне, добавил Мельничук.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября в украинских СМИ появилась информация, что женщинам запретят выезжать из страны. Однако позже член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента Украины в парламенте Фёдор Вениславский заявил, что запрет коснётся только мобилизованных женщин. Получив статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения, сказал депутат. Перед этим Вениславский объявил, что обязанность вставать на воинский учёт с 1 октября на Украине распространится на женщин-медиков и фармацевтов.