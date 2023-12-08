Москва, 8 декабря, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не обсуждал с иностранными лидерами своё намерение идти на выборы в 2024 году, заявил ТАСС 8 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин

«Нет», — ответил он на вопрос, ставил ли российский лидер в известность иностранных лидеров во время недавних многочисленных контактов.

Как передавало ИА Регнум, Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С соответствующей просьбой на встрече с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества к нему обратился спикер парламента ДНР Артём Жога, который позднее рассказал об этой беседе журналистам

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, Владимиру Путину доверяют более 78% россиян. Кроме того, 75,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы государства, и лишь 14,8% — нет.

Выборы главы России впервые будут многодневными, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она добавила, что в ходе проведения выборов будут применяться новые технические средства.