Москва, 8 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про кражу снега, парад елок, дорожный знак «Кроты на дороге» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Василий Иванов ИА REGNUM Оркестр снеговиков

Центральный федеральный округ

В центре Москвы вор в костюме гусара ограбил Театр наций. «Москва 2023» пишет, что грабитель залез в здание по водосточной трубе и украл кроссовки. В этой обуви его и задержали. «Гусаром» оказался 32-летний мужчина из Саратова.

Жителей Смоленской области предупредили об ответственности за кражу снега. «Важное в Смоленске» уточняет, что речь идет о воровстве снега на дачах: соседи таскают снег, чтобы получше засыпать огороды. Воровство снега подразумевает штрафы за самоуправство и незаконное пребывание на территории чужой собственности.

В областном перинатальном центре Курска прошли необычные роды. Мамой стала 52-летняя курянка. Ребенок — девочка, здорова, передает «Курский пост».

В Тамбове решили сделать настоящий парад елок, правда, не новогодних. В центре города весной посадят тридцать деревьев: по количеству муниципальных и городских округов. Они будут символизировать содружество и единство всех муниципалитетов, знают «Тамбовские истории».

Северо-Западный федеральный округ

В Эрмитаж забрался уличный кот. Он шастал по основной экспозиции музея, куда котам вход запрещен. Работники музея никак не могли его отловить и обратились за помощью в службу спасения животных. Три дня ушло на поимку. В конце концов кота поймали и решили оставить при музее, сообщает «Петербургский дневник».

Житель Вологодской области подал в суд на бывшую жену за обидный стишок в его адрес. На своей страничке в «ВК» дама стихом обвинила мужчину в уклонении от своих обязанностей по содержанию детей. Суд поддержал иск, пишет «Вологда регион». Его бывшая жена должна удалить строки и заплатить моральную компенсацию в 5000 рублей.

Приволжский федеральный округ

«Нижний гиперболоид» узнал, что москвичи скупают билеты на новогодние представления «Щелкунчика» в Нижнем Новгороде и других близких к столице городах. Пожалуй, уже можно говорить про особый «щелкунчик-туризм». Говорят, особо неистовые балетоманы долетают даже до Новосибирска: получается все равно дешевле, чем сходить в Большой.

В городе Бор Нижегородской области строители еще летом сняли с дома крышу: разобрали доски, убрали покрытие, а затем бросили материалы на улице и уехали. Уже зима на носу, а крыши все нет. Ni Mash передает удивительное объяснение подрядчика: строители перестали работать, потому что жители обзывали их матом. Ну и еще из-за погоды.

В Ярославле появился необычный новый дорожный знак: «Кроты на дороге». Мнения о том, что он значит, разнятся: искусственная неровность, строительные работы, собственно кроты… В любом случае, здесь необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными, пишет «Ярослав Мудрый».

Печальная история о профессионализме самарских бухгалтеров. На днях мошенники сообщили главбуху одного из заводов, что неизвестные пытаются оформить на него кредит, и чтобы им помешать, нужны коды из смс. В итоге бухгалтер лишился полутора миллионов рублей. «Вот честно, на месте руководства завода я бы этого главбуха уволил. Потому что доверять этому человеку деньги предприятия попросту опасно», — считает «Злой самаритянин».

С городских елок в Перми крадут игрушки и украшения. «Пермский глобус» полагает, что кто-то не может удержаться от соблазна оставить сувенир на память, но просит все же воздержаться и сохранить оформление до конца праздников.

Южный федеральный округ

После «шторма века» в Севастополе новая забава: искать на пляже, что выбросило волнами. Чего только не находят, удивляется «Шо, опять?». Разноцветные стекляшки, значки, браслеты, нательные иконки и очки. Можно сделать целый музей.

В Волгоградской области рядом с исправительной колонией появилась необычная достопримечательность: сердечко со словами «Я (люблю) ИК-6». «Теперь понятно, какие причины толкают бывших заключенных на новые преступления — наши колонии слишком хороши! Место, куда хочется возвращаться снова и снова», — иронизирует «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

14-летняя школьница из села в Ставропольском крае сбежала к молодому человеку в Калмыкию, но забыла предупредить родителей. С «женихом» она познакомилась в интернете. В настоящее время сбежавшую «невесту» ищут, пишет 1777.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге поссорились водитель и кондуктор трамвая. Кондуктор в итоге обиделась, села на другой трамвай и уехала. А оставленный ею трамвай с водителем так и остался стоять на дороге, передает «Екатское чтиво».

Сибирский федеральный округ

В Новокузнецке мало снега, и чтобы поддержать новогоднее настроение здесь ставят шиновиков вместо снеговиков. «Шиновик — отличное решение, правда, экологически нечистое, но, надеемся, временное», — комментирует «Страновед».

Сорокалетняя жительница Омска отправила онлайн-«колдунье» шесть килограммов золота, чтобы снять порчу. «Колдунья» уверяла, что в ауре дамы много негативной энергии, которую притягивает золото. Om1 пишет, что стоимость украшений составила более 2 миллионов рублей. Полиция в действиях «колдуньи» не нашла состава преступления.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровске служба доставки поставила своеобразный рекорд: двое суток везла заказ, но так и не довезла. «Хабаровск» передает, что доставку постоянно переносили, ссылаясь на нехватку курьеров, а затем вовсе отменили.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 15 декабря.