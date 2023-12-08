Москва, 8 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 1 млн рублей за публикацию информации, запрещённой к распространению в России. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что суд признал компанию виновной в неисполнении обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Суд назначил наказание компании в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещённую в России. Компания не приняла меры по удалению недостоверной информации о российской армии, а также информации, направленной на дестабилизацию ситуации в стране и оправдание экстремистской деятельности.