Симферополь, 8 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Мужчина, который в Крыму избил отца участника спецоперации, покаялся в содеянном. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба МВД по Республике Крым в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Я хочу извиниться перед жителями посёлка Гурзуф Республики Крым за своё поведение», — заявил задержанный.

Он пояснил, что у него состоялась беседа с сотрудниками правоохранительных органов.

«В ходе данной беседы я осознал свою ошибку. Я раскаиваюсь, признаю свою вину и обязуюсь впредь такого не допускать. Слава России!» — заявил мужчина.

Отмечается, что 6 декабря в поселке Гурзуф был задержан гражданин 1989 года рождения, который в общественном месте выкрикивал нацистские лозунги, сопровождая их соответствующими жестами, а также дискредитировал Вооружённые силы и нарушал общественный порядок.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В пресс-службе пояснили, что мужчина подозревается в нанесении 30 ноября телесных повреждений местному жителю. По предварительным данным, конфликт произошёл из-за того, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения спецоперации. По данному факту сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

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Как передавало ИА Регнум, в отношении мужчины, который срывал с детей символику Вооружённых сил России в пункте временного размещения в Воронежской области возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл в пункте временного размещения Обломово. По словам других беженцев, мужчина в открытую заявлял, что хочет уехать воевать на стороне ВСУ, он также угрожал другим людям физической расправой. Полицейские задержали его.

Ранее суд в Крыму арестовал 32-летнего мужчину, который угрожал сжечь сотрудника автозаправочной станции из-за буквы Z на его кепке.

Донецкий городской суд ранее вынес приговор местному жителю по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Установлено, что злоумышленник оставлял ложную информацию относительно специальной военной операции на Украине в социальной сети и Telegram-каналах. Свою вину мужчина признал и раскаялся. Все сообщения им были удалены. Ростовчанин заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.