Москва, 8 декабря, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял решение о выдвижении на выборы, исходя из интересов страны и её граждан. Об этом 8 декабря заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Наш Президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он ещё раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, её граждан», — написала Матвиенко.

Она выразила уверенность, Путин делал заявление о выдвижении на выборы, опираясь на реальный запрос россиян и учитывая их волю и настрой.

По её словам, этой новости ждали все, кто кому небезразлично будущее России, кто сражается на фронтах специальной военной операции, кто помогает бойцам в тылу и ждёт их дома.

Спикер Совфеда отметила, что само решение президента идти на выборы стало для граждан ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как суверенного, мощного, безопасного, справедливого и социального государства.

Матвиенко добавила, что поддерживает решение Путина, и отметила, что за всеми изменениями к лучшему стоит честное служение президента народу, тяжелейший каждодневный труд с полной самоотдачей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Владимир Путин на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С просьбой участвовать в выборах к нему обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Глава государства ответил согласием.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин объявит о своём решении относительно возможного участия в президентских выборах тогда, когда сочтёт это нужным.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.