Москва, 8 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вся страна поддерживает решение Владимира Путина баллотироваться в президенты России, на фронте все переживали и задавались этим вопросом. Об этом заявил командир батальона «Спарта», спикер парламента ДНР Артём Жога 8 декабря журналистам.

РИА Новости Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики Артем Жога

«Президент сказал, что он будет баллотироваться на выборах президента РФ. Мы все, я с уверенностью это говорю, на воссоединённых территориях, вся Россия, мы его поддерживаем», — сказал Жога.

Он рассказал, что все, кто участвует в спецоперации, переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться. И президент принял такое решение, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

Жога добавил, что Россия победит вместе с Путиным, и бойцы очень рады, что он услышал из просьбу о выдвижении. Он также заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на предстоящих выборах.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 8 декабря на церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года, об этом рассказали журналистам участники церемонии.