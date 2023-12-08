Москва, 8 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) определит результаты выборов президента России не позднее 28 марта 2024 года, сообщила 8 декабря секретарь ЦИК Наталья Бударина.

ЦИК РФ

«ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трёх дней после подписания протокола», — рассказала она, ссылаясь на календарный план по подготовке и проведению выборов российского лидера, утверждённого ЦИК.

Согласно плану, в территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а избирательные комиссии субъектов РФ — не позднее 21 марта.

Бударина также информировала, что досрочное голосование на выборах президента пройдёт с 25 февраля по 14 марта 2024 года, а основное — 15, 16 и 17 марта.

Выборы главы России впервые будут многодневными, заявила, в свою очередь, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Она добавила, что в ходе проведения выборов будут применяться новые технические средства.

Глава Центризбиркома уточнила, что самовыдвиженцы на выборах главы государства должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января.

Как передавало ИА Регнум, Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

Ранее в ходе встречи со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске Памфилова предупреждала, что Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году. Глава ЦИК отметила, что к этой деятельности привлекли «все центры», в том числе и те, что находятся в Польше и странах Прибалтики. Также Памфилова выразила уверенность, что явка на предстоящих выборах будет высокой.