Москва, 8 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Старший лейтенант Вооружённых сил России Герой России Эдуард Казымов на церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» в Кремле передал президенту РФ Владимиру Путину слова бойцов с передовой.

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«Мы верим в свою победу. Никуда не будем отступать и будем стоять до конца», — сказал офицер.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» поздравил россиян с наступающим Днём Героев Отечества.

Российский лидер также заявил, что наш долг — знать и чтить Героев Отечества.