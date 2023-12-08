Норильск, Красноярский край, 8 декабря, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Положительный опыт Норильска в реализации комплексного плана развития территории может быть распространен на всю Арктику. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Марина Пешкова Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в Норильске

«Отрадно видеть, что здесь в городе уже несколько лет реализуется один из самых крупных комплексных планов развития в Арктике», — сказал министр в ходе своего визита в Норильск. Он оценил темпы реализации плана и добавил, что результаты могут стать основой для его масштабирования и в других арктических регионах.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики напомнил, что Норильск вошел в перечень опорных населенных пунктов, где реализуют крупные проекты по развитию инфраструктуры и экономические инициативы. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина.

В Норильске Алексей Чекунков посетил объекты, построенные и усовершенствованные в рамках комплексного плана развития территории, цель которого — повышение качества жизни населения. Среди них — работы по реновации, новые элементы инфраструктуры газоспасательной службы на НМЗ (Надеждинский металлургический завод) и ледовая арена «Айсберг» для хоккея и фигурного катания, в церемонии открытия которой поучаствовал министр. Также глава Минвостокразвития вручил ключи от квартир новоселам в жилом доме для специалистов, приглашенных на работу на объекты «Норникеля». Квартиры людям передали уже меблированными, укомплектованными всей нужной в быту техникой.

Марина Пешкова Квартиры специалистам «Норникеля» передали меблированными, укомплектованными техникой

В период с 2021–2035 гг. в социально-экономическое развитие города, по плану, вложат 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд рублей — инвестиции «Норникеля».

Старший вице-президент компании Николай Уткин обратил внимание главы Минвостокразвития, что «Норильск меняется» и одновременно с повышением комфорта жизни граждан улучшаются «рабочие пространства». Сегодня здесь реализуют экопрограмму национального масштаба. Мэр Норильска Дмитрий Карасёв также подтвердил, что город становится современным и удобным.