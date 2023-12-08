Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Судебный процесс в отношении Хантера Байдена становится «ядерной бомбой» для его отца, президента США Джо Байдена, и заставляет вспомнить скандал вокруг связи экс-президента Билла Клинтона с Моникой Левински. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Отмечается, что обвинения в адрес сына загоняют главу государства в «созданную им самим ловушку», так как Байден долгое время утверждал, что ему ничего не известно об иностранных деловых сделках Хантера. По мнению профессора права Университета Джорджа Вашингтона Джонатана Тёрли, действия Байдена напоминают поведение Клинтона, который также отрицал все обвинения, когда в 1998 году разгорелся скандал вокруг его отношений со стажёром Левински.

«Это не сработало для Клинтона, а здесь это ещё более оскорбительно», — сказал Тёрли, комментируя результаты опроса американцев, согласно которым большинство из них не верят словам Байдена.

Редактор газеты The Washington Times Чарльз Хёрт сравнил обвинительное заключение для Хантера с «взрывом ядерной бомбы для семьи Байденов» на фоне приближающихся президентских выборов. По его словам, независимо от степени незапятнанности Джо Байдена «он всё равно лгал американскому народу», когда снова и снова говорил о непричастности к махинациям сына.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд предъявил Хантеру Байдену обвинения в неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн за период с 2016 по 2019 налоговый год. По словам спецпрокурора Дэвида Уайсса, Хантер подавал недостоверные налоговые декларации. Ему может грозить до 17 лет тюрьмы.

В 2020 году газета New York Post утверждала, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джо Байдену, который тогда был вице-президентом. В основу публикации легла переписка, найденная в ноутбуке Хантера. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР, занимавшееся делом о пропаже ноутбука, в сокрытии компромата на Хантера Байдена.