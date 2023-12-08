Москва, 8 декабря, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Более 4 тысяч российских предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей благодаря национальному проекту «Производительность труда». Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, подводя итоги нацпроекта во время «Дня производительности труда и наставничества».

Telegram-канал Правительства России Максим Решетников выступает в рамках «Дня производительности труда и наставничества»

«Нацпроект доказал свою эффективность. Благодаря его поддержке более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 млрд руб. Это почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта. Он помогает не только создать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда. За 6 лет нацпроект уже снизил потребность экономики в кадрах на 100 тысяч человек. По нашим расчетам, если его продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году», — отметил глава Минэкономразвития.

Всего на сегодняшний день в нацпроекте участвуют более 5 тысяч предприятий, чья совокупная выручка оценивается в 11 трлн рублей. Эксперты программы — из Федерального центра компетенций и региональных центов — помогают перестроить им внутрипроизводственную логистику, загрузить оборудование и сократить простои.

И в дальнейшем проект будет развиваться. В том числе, эксперты прорабатывают возможность создания центров компетенций по повышению эффективности в конкретных отраслях. И начать, по словам Решетникова, планируют с туризма. Помимо этого, Минэкономразвития прорабатывает систему комплексной поддержки проектов в конкретных отраслях или производствах, важных для укрепления технологического суверенитета.

Поддерживает нацпроект и институт наставничества, ведь благодаря нему повышаются эффективность российских компаний и квалификация их сотрудников. В рамках форума состоялось награждение финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества».

«С учетом стоящих перед экономикой планов развития и задач важно не просто достичь новых результатов на ваших предприятиях, но и постоянно укреплять успехи, двигаться дальше. Обеспечить это сможете именно вы, наставники национального проекта. Тем более сам национальный проект по производительности труда носит наставнический характер. В основе та же философия: обучение, внедрение лучших решений и их тиражирование», — подчеркнул Решетников.

В этом году на конкурс поступило 785 заявок из 68 регионов. Предприятия-участники померялись силами в пяти номинациях.

В категории «Прорывные технологии повышения производительности труда» победу одержал Рассказовский свиноводческий комплекс (Тамбовская область). Сильнейшим в номинации «Профессиональное развитие молодёжи» оказался «Мосгортранс». Компания «Воронежсельмаш» выиграла направление «Цифровые инновации на предприятии».

Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда в этом году представило предприятие «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», а в категории «Наставничество в социальной сфере» выиграл Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда» реализуемый с 2018 года по решению президента России Владимира Путина, призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. К этому времени прирост производительности труда должен превысить 20%.

Для этого на предприятиях по нацпроекту специалисты ФЦК и РЦК внедряют технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство.

Благодаря нацпроекту мощности компании используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растет оплата труда рабочих. В нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей — обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля.