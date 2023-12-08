Берлин, 8 декабря, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута, пишет 7 декабря немецкое издание Focus.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Киевские войска не смогли вбить клин в российские позиции на юге Украины и выйти к Азовскому морю. Россию также не удалось ослабить ни в политическом, ни в военном отношении», — говорится в статье.

Автор объясняет, что США и Украина имели разные взгляды на ведение боевых действий. Так, Вашингтон выступал за нанесение одного мощного удара, тогда как Киев настаивал на рассредоточении сил по всей линии фронта.

Кроме того, ВПК Соединённых Штатов и стран ЕС просто не смогли удовлетворить потребности Киева, тратящего огромное количество снарядов ежедневно.

В результате этого в июне, когда началось контрнаступление ВСУ, российская армия была отлично подготовлена, а минные поля, созданные ею, стали непреодолимой преградой, заключает издание.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал украинской армии заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. Российские войска наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. Тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил, констатировал глава оборонного ведомства.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что украинские войска не смогли добиться результата в контрнаступлении на херсонском направлении, как этого им не удалось сделать на запорожском и других направлениях в зоне спецоперации.