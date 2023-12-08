Москва, 8 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления на выставке «Россия» 8 декабря назвал «Приключения Буратино» лучшим мультфильмом о финансовой грамотности, поскольку он учит не гоняться за лёгкими деньгами и осторожно выбирать бизнес-партнёров.

Кадр из видео

Глава Минфина сказал, что сейчас редко смотрит мультфильмы, но всё же ответил на вопрос студентов-экономистов из «Движения первых».

«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино». Надо не гнаться за большими деньгами, сразу быстро получить деньги — дерево посадить, на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнёров. Вот, наверное, самое главное», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что также важно заниматься своим образованием и потом применять полученные знания.

«Кстати говоря, коллеги по бизнесу, как правило, это ваши друзья школьные, бывают и по институту, бывают, конечно, и по бизнесу. Но такие искренние друзья и искренние отношения с людьми формируются за школьной скамьёй или во время учения в университете», — поделился министр.

Основными составляющими успеха Силуанов назвал знания, команду и креатив, которые показаны и в мультфильме про Буратино.

Как сообщало ИА Регнум, также в рамках выступления на выставке-форуме «Россия» министр финансов озвучил прогноз по инфляции на 2024 год.

«Мы прогнозируем чуть больше 4–4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции», — сказал Силуанов.

В докладе Центрального банка РФ о денежно-кредитной политике сказано, что годовая инфляция в России постепенно начнёт снижаться весной 2024 года. Согласно прогнозу, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвёртом квартале 2023 года, а по итогам года составит 7–7,5%.