Анкара, 8 декабря, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал провокацией намерение Франции оказать военную поддержку Армении.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«То, что делает Франция, является провокацией. Она должна знать, что она оказывает Армении не услугу, а наоборот, совершает обратное», — приводит агентство АРА слова турецкого лидера.

Эрдоган напомнил, что ранее Франция уже оказывала Армении значительную поддержку, но это не принесло никакого результата. Он также напомнил, что Франция входила в Минскую группу по Нагорному Карабаху. Как указал президент Турции, результата от работы этой группы нет, но в такой ситуации Франция снова провоцирует Армению.

«Никакого результата от того, что вы пошлёте бронетранспортёры, не будет. Потому что сейчас есть Азербайджан, который покончил с оккупацией своей территории. Результат конфликта в Нагорном Карабахе очевиден», — заявил турецкий лидер.

Он призвал руководство Армении извлечь уроки из недавнего прошлого и не идти на провокации.

«В интересах Армении воспользоваться возможностью мира и не попасть в ловушку стран, которые вводят Армению в заблуждение. Мирные отношения с Азербайджаном — лучший вариант для Армении. Те, кто даёт оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу», — указал президент Турции.

Как передавало ИА Регнум, ранее французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Армения получит от Франции вооружения, в том числе «для защиты своего неба». Глава французского оборонного ведомства сказал, что Еревану нужно помочь защищать своё гражданское население и свои границы.

Глава МИД Франции Катрин Колонна 3 октября сообщила об одобрении Парижем договора, дающего возможность передать Армении военную технику для обеспечения её защиты. Она пообещала жёсткий ответ Парижа тем, кто попытается нарушить территориальную целостность Армении.

После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 октября назвал потенциальную возможность передачи оружия Еревану большой ошибкой со стороны Парижа. По его словам, этот шаг делает Францию потенциальным виновником возможного обострения отношений Азербайджана и Армении.

Алиев в обращении к участникам конференции «Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин и развитие» также заявил, что Франция дестабилизирует положение на Южном Кавказе. По мнению главы Азербайджана, Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Алиев считает, что Париж проводит «предвзятую, необъективную политику, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств».

Алиев также напомнил о колониальном прошлом Франции. По его словам, именно эта страна совершила «большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества».