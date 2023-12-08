Москва, 8 декабря, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Автомобильная корпорация «КамАЗ» ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 году, сообщил глава компании Сергей Когогин.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Да, у нас пока всё в порядке с финансами», — сказал он журналистам в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», отвечая на вопрос, будет ли по итогам года рекордный финансовый результат.

В конце декабря прошлого года Когогин сообщал, что чистая прибыль КамАЗа в 2023 году планируется на уровне 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля президент России Владимир Путин пошутил о хорошем настроении генерального директора компании «КамАЗ» Сергея Когогина, связав это с исчезновением конкурентов у автопроизводителей России.

После начала спецоперации и из-за антироссийских санкций в 2022 году из России ушёл ряд зарубежных автопроизводителей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors, Ford, Toyota, Mercedes-Benz.

В ноябре 2023 года заместитель главы Минпромторга России Альберт Каримов заявил, что производство машин в России в январе–октябре выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 567 тыс. штук. Он отметил, что в российской промышленности фиксируется позитивная динамика.