Москва, 8 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Сотрудников Пограничной службы ФСБ смогут привлекать к охране представительств российских компаний за рубежом из-за возросших там антироссийских настроений. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Указ предполагает наделение ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств России (помимо дипломатических и консульских учреждений) в иностранных государствах.

«Вместе с тем рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите», — объясняется в пояснительной записке к проекту указа.

Согласно действующему законодательству, сотрудники Пограничной службы ФСБ обеспечивают охрану дипломатических представительств и консульских учреждений России в зарубежных странах.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщил о внесении поправок к законопроекту о добровольческих формированиях Росгвардии, согласно которым призывники ВС РФ могут получить право служить в погранслужбе ФСБ.

Он добавил, что срочники уже сейчас могут стать пограничниками, заключив в ходе службы контракт с ФСБ России. При этом изменения в законе упростят этот путь для тех, кто выбрал службу на рубежах России, уточнил Пискарёв.